FW-AR: Löschzug Neheim übt Ernstfall in Abrisshaus

Löschzug Neheim übt Ernstfall in Abrisshaus

Arnsberg

Am Abend des 30.08.2024 ging ein Übungsalarm für den Löschzug Neheim der Feuerwehr Arnsberg ein. In einem der leerstehenden Abrisshäusern auf der Straße "Zum Müggenberg" in Neheim wurde eine vermisste Person gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 2 Löschfahrzeugen und einer Drehleiter zum Übungsort aus.

Vor Ort teilte der Anrufer mit, dass sich noch eine Person in einer der beiden Haushälften befindet, konnte aber keinen genauen Aufenthaltsort angeben. Aufgrund der Begebenheiten teilte der Einsatzleiter daraufhin die Kräfte so ein, dass beide Häuser zeitgleich durchsucht werden konnten.

Um einen schnellen Überblick zu bekommen, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und die zur Straße hingewandten Fenster durch diese abgefahren und kontrolliert. Währenddessen wurde bei der Durchsuchung des ersten Hauses ein Brandereignis im Keller festgestellt, wodurch das Alarmstichwort auf 'Brand mit vermisster Person erhöht wurde'.

2 Trupps unter schwerem Atemschutz konnten den Brand löschen, die vermisste Person konnte im Keller allerdings nicht angetroffen werden. Während das Kellergeschoss gelüftet wurde, lief die Personensuche weiter. Hierzu wurden auch verschlossene Wohnungstüren durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet. Die vermisste Person konnte auf dem Dachboden des zweiten Hauses in einer dunklen Ecke ausfindig gemacht werden.

Der Verletzte wurde dann erstversorgt und vom Dachboden in das zweite Obergeschoss gebracht. Von dort aus wurde er durch ein Fenster, mit Hilfe der Drehleiter gerettet.

Die Übung war nach circa einer Stunde beendet. Für die gesamte Übungsdauer musste das betroffene Straßenstück voll gesperrt werden.

Eine Woche zuvor hatte bereits die Jugendfeuerwehr der Stadt Arnsberg im Rahmen ihrer 24-Stunden Übung die Häuser beübt.

Die Feuerwehr bedankt sich bei den Anwohnern für das Verständnis sowie die notwendige Straßensperrung. Ein weiterer Dank geht auch an die AWG Arnsberg für die Bereitstellung der Häuser.

