Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Gebäudebrand in einem leerstehendem Gewerbebetrieb

Arnsberg (ots)

Heute morgen um kurz nach zehn Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Am Schindellehm alarmiert. Es brannte in einem leerstehenden Gebäude eines ehemaligen Gewerbebetriebes.

Die Einsatzkräfte des Löschzuges Neheim und die hauptamtlichen Kräfte löschten unter schwerem Atemschutz den Brandherd. Zusätzlich wurde das gesamte Gebäude mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert.

Neben der Bekämpfung des Brandes galt es auch die Feuerwehrkameraden vor den Gefahren der hohen Temperaturen zu schützen. Hierfür führt die Feuerwehr immer Mineralwasser mit. Falls der Einsatz länger gedauert hätte, hätte man die Verpflegungseinheit der Feuerwehr Arnsberg oder eine Verpflegungseinheit der Hilfsorganisationen zur Unterstützung alarmieren können.

Im Zuge des Einsatzes hat sich ein Feuerwehrkamerad leicht verletzt.

Der Einsatzleiter Dennis Pingel war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Um kurz nach Zwölf war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen.

