Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Feuerwehr Ense und Arnsberg bekämpfen Waldbrand

Arnsberg (ots)

Zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung wurden die Löschgruppen Höingen und Niederense der Feuerwehr Ense am Montagabend um 18:23 Uhr in den Bereich "Hudeweg" im Ortsteil Steetsberg in Niederense alarmiert. Mehrere Anrufer hatten im Waldgebiet zwischen Niederense und Neheim eine Rauchwolke aufsteigen sehen.

Da sich die Suche nach dem Feuer schwierig gestaltete, wurde der Löschzug Neheim und die Hauptwachen 1 + 2 der Feuerwehr Arnsberg mit in den Einsatz alarmiert.

Der Brandherd, ca. 50 Quadratmeter brennendes Unterholz, konnte schließlich im Grenzgebiet zwischen Niederense und Neheim lokalisiert werden und wurde dann sofort durch die Feuerwehr mit dem Wasser, welches auf den Fahrzeugen mitgeführt wird, gelöscht. Abschließend wurde zur Sicherheit das betroffene Waldgebiet noch mit der Drohne der Feuerwehr Ense abgeflogen.

Im Einsatz, der nach 2 Stunden beendet war, waren ca. 52 Einsatzkräfte der Feuerwehren Arnsberg und Ense.

Ein besonderer Dank geht an die aufmerksamen Anwohner, die sich auch noch während des Einsatzes teilweise bei der Feuerwehr gemeldet hatten, um die Feuerwehr zur Einsatzstelle zu lotsen.

Fotos erstellt und Text verfasst von der Feuerwehr Ense!

Im Einsatz waren: Hauptwache 1, Hauptwache 2, LZ Neheim, LG Höingen, LG Niederense, Drohnengruppe FW Ense, Polizei, Wald und Holz NRW, Jagdpächter

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell