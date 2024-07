FW-AR: WERKZEUG-AKKU GERÄT IN FLAMMEN

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Arnsberg (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Arnsberg, sowie Kräfte vom Rettungsdienst und Polizei wurden am Donnerstagmittag in den Werdener Hof nach Neheim-Bergheim alarmiert. Hausbewohner hatten einen Küchenbrand bei der Kreisleitstelle in Meschede gemeldet.

Kräfte der hauptamtlichen Wache Neheim stellten im Küchenraum fest, dass es sich beim Feuer um einen Werkzeug-Akku handelte, welcher beim Laden in der Ladestation in Flammen aufgegangen war. Nachdem das Gerät vom Strom getrennt war, wurde es aus dem Haus verbracht und dort abgelöscht.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde im weiteren Verlauf das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Da eine Rauchgasintoxikation bei zwei Hausbewohnern nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden diese vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert.

Zum Einsatz im Werdener Hof waren folgende Kräfte alarmiert: Hauptwache Neheim, Löschzug Neheim, Einsatzführungsdienst, Rettungsdienst Neheim, Polizei, Pressesprecher

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell