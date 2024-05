Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Wohnwagen und Wohnmobil wiegen lassen (Foto)

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Mit dem Ferienbeginn in am 24. Juni 2024 in Niedersachsen machen sich auch wieder viele Reisende mit Wohnwagen und Wohnmobilen auf in den Urlaub. Für die Fahrer und Halter der Gespanne ist es oft sehr schwierig, das Gesamtgewicht, sowie die Stütz- und Achslasten ihrer Fahrzeuge richtig einzuschätzen. Doch Überladungen und Überschreitungen der Stützlasten führen nicht selten zu gefährlichen Situationen und sogar Unfällen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim möchte daher speziell diesen Verkehrsteilnehmern das Angebot unterbreiten, ihre Wohnmobile oder Wohnwagengespanne kostenlos wiegen zu lassen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim als Serviceleistung Wohnmobile und Wohnwagenanhänger gewogen und auf technische Mängel überprüft. Viele Camper nahmen das Angebot gerne an und baten darum, diese Aktion zu wiederholen. Die Beamten/innen informieren auch in diesem Jahr wieder zu Fragen rund um das Thema Urlaubsfahrt und Straßenverkehr sowie Ladungssicherung und freuen sich auf ihr Kommen. Folgenden Wiegemöglichkeit werden angeboten:

14.06.24, 09.00 bis 12.00 Uhr - Lingen, Parkplatz Laxter Sand 14.06.24, 13.00 bis 16.00 Uhr - Nordhorn, Parkplatz Rammelkamp 15.06.24, 09.00 bis 12.00 Uhr - Papenburg, Parkplatz Alte Werft, Ölmühlenweg 15.06.24, 13.00 bis 16.00 Uhr - Meppen, Parkplatz Schwimmhalle/BBS MEP

