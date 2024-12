Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gerät zur Verkehrszählung beschädigt

Bereits in der Zeit von Samstag, 30.11.2024 bis Montag, 02.12.2024, beschädigten unbekannte Täter ein Gerät zur Verkehrszählung im Bereich der Lohner Straße / Am Sternbusch. Das Gerät war an einer Verkehrszeichenhalterung angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 04.12.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:35 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeuführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW (VW Golf) auf einem Parkplatz an der Straße "Contrescarpe" an der Beifahrerseite. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - versuchter Raub

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 19:20 Uhr klingelte eine derzeit unbekannte männliche Person an der Haustür eines Wohnhauses in der Straße Fladderlohausen. Als die 39-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, versuchte die männliche Person ins Haus zu kommen und forderte die 39-Jährige mehrfach auf die Tür zu öffnen. Zeitgleich erschienen weitere vier Männer, welche ebenfalls versuchten gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen. Die 39-Jährige konnte die Tür schließen und alarmierte unverzüglich die Polizei. Der Mann an der Tür konnte durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- klein (ca. 160-170cm) - schlanke Statur - ca. 20-30 Jahre alt - 3-Tagebart - dunkle Bekleidung, Cappy - gebrochenes deutsch

Die übrigen Personen seien ebenfalls auffällig klein und schlank gewesen. Mindestens zwei von ihnen hätten eine Wollmütze getragen.

Lohne - Person bei Verkehrsunfall verletzt / Rollerfahrer flüchtig

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 13:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Gehweg des Kreuzungsbereiches Dinklager Straße / Keetstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein 86-jähriger Lohner mit seinem Pedelec über die genannte Kreuzung in Richtung Alte Carumer Straße. Nach Überquerung des Kreuzungsbereiches wurde er auf dem Gehweg von einem kreuzenden unbekannten Rollerfahrer touchiert und zu Boden gestoßen. Der Lohner wurde hierbei leicht verletzt. Der Rollerfahrer setzte die Fahrt in unbekannte Richtung fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich einer Fahrbahnverengung der Kroger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Lohner und eine 29-jährige Lohnerin in dieser Reihenfolge die Kroger Straße in Richtung Diepholzer Straße. An einer Fahrbahnverengung kam dem 58-jährigen Lohner ein PKW entgegen, der den Vorrang des Lohners missachtete. Dieser konnte gerade rechtzeitig noch bremsen, die nachfolgende Lohnerin musste nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen und beschädigte einen Leitpfahl und eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher floh in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

