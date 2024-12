Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Raub auf Tankstelle

Am Donnerstag, 05. Dezember 2024 gegen 20:16 Uhr betrat eine männliche Person maskiert eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Der derzeit unbekannte Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm die 21-jährige Mitarbeiterin Geld in einer dreistelligen Höhe aushändigte, entfernte sich der Mann zu Fuß. Der unbekannte konnte durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170cm groß - helle Augen - deutsch ohne Akzent - komplett schwarz gekleidet - weiße Schuhe, Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) oder in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 05. Dezember 2024, gegen 05:35 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Im Ausgang einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Stromverteilerkasten, geriet in den Seitengraben und überschlug sich. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 5.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell