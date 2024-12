Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Donnerstag, 05.12.2024, 16.00 Uhr, bis Freitag, 06.12.2024, 07.00 Uhr, kam es im Stadtgebiet zu mehreren Kennzeichendiebstählen. In der Straße Am Dornkamp wurde auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses von einem Pkw VW ein polnisches Kennzeichenpaar entwendet. In der Straße Jammertal wurde von einem Audi lediglich das vordere Kennzeichen entwendet. Es handelte sich ebenfalls um ein polnisches Kennzeichen. Im Eisenbahnweg wurde ein ukrainisches Kennzeichenpaar durch unbekannte Täter gestohlen. Die Kennzeichen waren zuvor an einem Dodge angebracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

