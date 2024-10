Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Sturz verletzt- Unfallzeugen gesucht (27.10.2024)

Stockach (ots)

Bei einem Unfall auf der Zoznegger Straße ist eine Radfahrerin am Sonntagnachmittag gestürzt und hat sich dabei am Kopf und Arm verletzt. Gegen 14.45 Uhr war eine 62-Jährige auf der Zoznegger Straße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Sebastian-Kneipp-Straße stürzte die Frau aus nicht bekannten Gründen und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin in eine Klinik. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zuvor zu einem Streifvorgang mit einem überholenden dunkelfarbenen Kleinwagen gekommen ist, weshalb die Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen Zeugen suchen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07733-9960-0 zu melden.

