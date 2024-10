Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 31

B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 10.000 Euro Schaden

Hüfingen, B 31 / B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 10.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am späten Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Abzweigung zur Bundessstraße 27 bei Hüfingen ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Freiburg musste ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes der E-Klasse verkehrsbedingt auf der B 31 abbremsen. Eine nachfolgende 48-jährige Fahrerin eines Audi A4 hielt rechtzeitig hinter dem Mercedes an. Ein dem Audi folgender 22-Jähriger reagierte zu spät, fuhr mit dem genutzten 1er BMW in das Heck des haltenden Audis und schob diesen noch auf den davorstehenden Mercedes. Bei dem Unfall zog sich die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

