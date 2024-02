Polizei Münster

POL-MS: Raser auf dem Albersloher Weg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25.02., 00:45 Uhr) haben bislang unbekannte Fahrzeugführer den Alberloher Weg mit stark überhöhter Geschwindigkeit befahren sowie mehrere rote Ampeln missachtet.

Polizeibeamten fielen drei Fahrzeuge an der Kreuzung des Alberloher Weges mit dem Heumannsweg auf, als sie dicht gefolgt nacheinander mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts fuhren. Sie nahmen die Verfolgung auf. Während eines der Fahrzeuge vor einer roten Ampel an der Kreuzung des Albersloher Weges mit dem Erbdrostenweg und dem Letterhausweg stoppte, ignorierten die anderen beiden Fahrzeugführer das Verkehrszeichen. Im Laufe ihrer weiteren Fahrt missachteten die beiden mindestens zwei weitere rote Ampeln und erreichten eine geschätzte Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Damit überschritten sie die vorgesehene Geschwindigkeitsbegrenzung um circa 150 km/h. Zudem steuerten die Unbekannten in einer Fahrbahnverengung, in der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt, in den Gegenverkehr. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Blaukreuzwäldchen" verloren die Beamten den Sichtkontakt zu den Fahrzeugen.

Sie beschreiben den ersten Wagen, der an der roten Ampel hielt, als weiße Mercedes-Schräghecklimousine mit einem Aufbau, der vergleichbar mit einem Mercedes Coupé ist. Ob er in Verbindung mit den zwei weiteren Fahrzeugführern steht, ist Teil der Ermittlungen. Der zweite Pkw hatte eine helle, möglicherweise silberne oder graue Farbe. Es könnte sich um eine Mercedes-C-Klasse-Limousine gehandelt haben. Den Fahrer beschreiben die Beamten als 18 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen Locken. Der Fahrer des dritten Wagens soll im gleichen Alter gewesen sein. Sein Fahrzeug war mutmaßlich ein schwarzer oder dunkler Audi A3.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell