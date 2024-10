Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Mit einem Fahrrad geparktes Auto auf dem Schulhof der Schlossschule zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von 13 Uhr bis 17 Uhr, ist auf dem Schulhof der Schlossschule in der Jahnstraße ein dort berechtigt abgestellter Audi A3 von einem Radfahrer angefahren und dabei zerkratzt worden. An dem vorderen, linken Kotflügel und der Motorhaube des Audis entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Anhand des Spurenbildes an den Beschädigungen kann davon ausgegangen werden, dass ein Radfahrer den abgestellten Audi touchiert und dabei die Beschädigungen an dem Auto verursacht hat. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher. Als der Audi-Fahrer den Wagen gegen 13 Uhr auf dem Schulhof abgestellt hatte, befanden sich mehrere Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof, teilweise auch mit benutzten Fahrrädern. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen zu dem Unfallverursacher eingeleitet und bitte um Hinweise. Diese nimmt die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, oder auch die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

