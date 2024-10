POL-COE: Ascheberg, Nordick-Schliekstraße/Betrunkener Unfallfahrer schläft mi Auto ein

Coesfeld (ots) - Den Glaseinsatz der Eingangstür eines Zweiparteienhauses in der Straße Am Kanal beschädigten unbekannte Täter am Montag (01.10.) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Hinweise auf einen versuchten Einbruch liegen nicht vor, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591-7930 bei der ...

