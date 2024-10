Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Nottulner Straße, Clemensstraße/Transporter rammt Auto, Insassen flüchten - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Auto kam es am Donnerstag (03.10.) gegen 19.15 Uhr. Ein 55-jähriger Dülmener war mit seiner Frau uns seiner erwachsenen Tochter in seinem Opel auf der Nottulner Straße in Richtung Weseler Straße unterwegs, als ein weißer Transporter aus der Clemensstraße kommend die Nottulner Straße kreuzen wollte und in die Beifahrerseite des Opels prallte. Beide Frauen im Auto wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Aus dem Transporter, der nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, stiegen zwei Männer und eine Frau aus. Statt sich um die Verletzten sowie die Schadensregulierung zu kümmern flüchteten diese jedoch unmittelbar zu Fuß in Richtung Krummer Timpen.

Die verletzte Beifahrerin des Opels wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Kleintransporter, ein Mietfahrzeug, wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Insassen laufen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

