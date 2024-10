POL-COE: Nordkirchen-Capelle, Dorfstraße/Manipulierte Gasleitung ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Coesfeld (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Abend des 04.04. diesen Jahres in Seppenrade in der Straße Kermessenkamp. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und das Haus teilweise durchsucht, die Polizei sicherte damals verschiedene Spuren. Das zahlte sich nun aus: Die Spuren konnten einem 36-jährigen serbischen Staatsbürger ...

