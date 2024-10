Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Motorradfahrer zieht sich bei Unfall leichte Verletzungen zu

Tuttlingen (ots)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntag, gegen 17 Uhr, an der Einmündung der Karlstraße auf die Weimarstraße passiert ist, leichte Verletzungen zugezogen. Ein 19-jähriger Fahrer eines 1er BMW wollte von der Weimarstraße nach links auf die Karlstraße abbiegen. Hierbei achtete der junge Autofahrer nicht auf einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit einer BMW K 1300 S auf der Weimarstraße in Richtung Scala unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision stürzte der Motorradfahrer über die Haube des Autos auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen an einem Oberschenkel zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Biker verzichtete auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

