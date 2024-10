POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines E-Scooters bei Unfall leicht verletzt

Singen am Hohentwiel (ots) - Neun leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro sind die Bilanz eines Gebäudebrands vom Sonntagabend in der Singener Innenstadt. Gegen 18:13 Uhr war in der Kreuzensteinstraße aus bislang unbekannter Ursache im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ...

mehr