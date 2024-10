POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Seitingen, Lkr. Tuttlingen) Gelagertes Buchenholz gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 13.50 Uhr bis 15.50 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Motorhaube eines in der Karlstraße Ecke Möhringer Straße abgestellten Opel Zafiras zerkratzt und dadurch rund 500 Euro Sachschaden an dem Wagen angerrichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, ...

