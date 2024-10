Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Unfall beim Überholen fordert rund 10.000 Euro Schaden - eine Person leicht verletzt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Person leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Freitagabend auf der Triberger Straße (B 500) an der Abzweigung Luisenstraße gekommen. Kurz vor 23 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Audi A3 auf der Triberger Straße stadtauswärts in Richtung Schönwald und überholte kurz vor der Abzweigung zur Luisenstraße ein vorausfahrendes Auto. Ein vor dem anderen Auto ebenfalls in Richtung Schönwald fahrender 21-jähriger Fahrer eines 1er BMW bog zeitgleich von der Triberger Straße nach links auf die Luisenstraße ab. Zwischen dem überholenden Audi A3 und dem nach links abbiegenden BMW kam es zur Kollision, wobei sich der BMW um 180 Grad drehte, von der Straße abkam und gegen die Grundstücksmauer eines angrenzenden Firmengeländes prallte. Bei dem Unfall zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die beiden älteren und bei dem Unfall total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell