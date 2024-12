Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 06.12.2024, gegen 15:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Steinfelder mit seinem E-Scooter die Handorfer Straße, ohne über einen entsprechenden Versicherungsschutz zu verfügen. Des Weiteren ergaben sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, entsprechende Verfahren eingeleitet.

Damme OT Haverbeck - Unfallflucht mit Beteiligung eines Lkw

Am 06.12.2024, gegen 16:30 Uhr befuhr eine Sattelzugmaschine mit Pritschen-/Baustoffauflieger die Lehmdener Straße in Damme OT Haverbeck. Der unbekannte Fahrzeugführer ist im Kurvenbereich der sog. Haverbecker-Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen. Dadurch wurde die Berme erheblich aufgewühlt und mehrere Verkehrsschilder wurden beschädigt. Der Verursacher entfernte sich schließlich vom Unfallort ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu tätigen. Durch die verursachte erhebliche Staßenverschmutzung sind teils gefährliche Verkehrssituationen im Kurvenbereich entstanden. Mit der Hilfe eines örtlichen Landwirtes konnte die Straße bereinigt werden. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Sattelzug (Eigenfarbe vermutlich schwarz und Baustoffauflieger mit Ladebordwänden) geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (05491/999 36-0) oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am 06.12.2024, im Zeitraum von 19:00 - 20:00 Uhr sind in der Großen Eschstraße an der Sporthalle Holdorf durch unbekannte Täter zwei verschlossene Pedelecs entwendet worden. Bei den Pedelecs handelt es sich um eines der Marke Pegasus und eines der Marke Cube. Die Fahrräder sind jeweils mit einem Rahmenbügelschloss gesichert gewesen. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte die Polizei in Holdorf (05494-914200) oder Damme (05491-999360) kontaktieren.

Damme - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 06.12.2024, 19:00 Uhr bis 07.12.2024, 03:30 Uhr ist es in Damme, Wellenweg zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter sind durch das Einwerfen einer Fensterscheibe in die Wohnung des 34-jährigen Dammer gelangt. Dabei sind unbekannte Täter durch den Dammer gestört worden und im Anschluss geflohen. Es ist unklar, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Bei sachdienlichen Hinweisen kontaktieren Sie die Polizei in Vechta (04441-9430 oder Damme (05491-999360).

Vechta - Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas

Am 07.12.2024, gegen 04:20 Uhr, kam es in Vechta, Große Straße, aus bislang unbekannten Gründen zu einem kurzen Handgemenge zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte dabei eine männliche Person, eine Auseinandersetzung zwischen zwei weiteren Beteiligten zu schlichten. Einer der Beteiligten griff daraufhin zu einem Reizstoffsprühgerät und sprühte dem "Schlichter" unvermittelt ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen an den Augen. Durch die Reizgaswolke wurden zwei weitere Personen ebenfalls leicht an den Augen verletzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter oder zu den vorangegangenen Streitigkeiten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung.

