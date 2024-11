POL-PPRP: Polizeiliche Prävention für Sie vor Ort- Unsere Experten informieren

Frankenthal (ots) - Am Montag (11.11.2024), zwischen 7 und 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sterngasse in Frankenthal ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/86q ...

