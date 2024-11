Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Freitagabend (08.11.2024), gegen 22:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Eckenerstraße in Mutterstadt ein und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

