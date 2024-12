Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht-

Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am 26.11.2024, gegen 06:10h, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße "Am Ostermoor", 26683 Saterland. Eine 45-jährige Saterländerin befährt die Straße "Am Ostermoor" in Richtung Sedelsberg. Hierbei kommt ihr ein Pkw entgegen welcher teilweise auf ihrer Spur fuhr. Die 45-jährige musste daraufhin ausweichen und kam ins Schleudern. Der Pkw der 45-jährigen kommt daraufhin von der Straße ab und kommt in einem nahegelegenen Graben zum Stehen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle und kann nicht näher beschrieben werden.

Am Pkw der 45-jährigen entsteht ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Zudem wird die 45-jährige durch den Unfall leicht verletzt.

