POL-PDNW: Mofa-Unfall

Grünstadt (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt errichteten am Montag den 21.10.2024 zwischen 12:20 und 13:30 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt eine Kontrollstelle. In dieser Zeit wurden sechs Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ein Handy/ Smartphone benutzten. Zudem wurden zwei Fahrzeuginsassen gesichtet, welche den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Die Polizeibeamten mussten aber auch insgesamt sieben ...

mehr