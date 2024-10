Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle

Grünstadt (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt errichteten am Montag den 21.10.2024 zwischen 12:20 und 13:30 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt eine Kontrollstelle. In dieser Zeit wurden sechs Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ein Handy/ Smartphone benutzten. Zudem wurden zwei Fahrzeuginsassen gesichtet, welche den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Die Polizeibeamten mussten aber auch insgesamt sieben Mängelberichte ausstellen, da z.B. Beleuchtungsmängel am geführten Fahrzeug vorlagen.

