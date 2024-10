Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstagabend (19.10.2024), kam es gegen 21:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Weinstraße Nord. Eine Zeugin verständigte die Polizei nachdem sie beobachten konnte, wie einer der Beteiligten mit den Fäusten auf seinen Kontrahenten einschlug. Während der Anfahrt konnte ein 35-jähriger Mann angetroffen werden, bei welchem Blutanhaftungen an den Händen und der Oberbekleidung festgestellt werden konnten. Da der mutmaßlich Beschuldigte eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem weiteren Beteiligten machen können, werden gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell