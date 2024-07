Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: PKW-Diebstahl bei Wattmannshagen

Güstrow/ Teterow (ots)

Am Donnerstagabend erging gegen 17:20 Uhr über die Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis über einen PKW-Diebstahl bei Wattmannshagen ein. Ein 23-jähriger Deutscher stellte seinen VW Golf am Vortag gegen 16 Uhr in der Rachower Straße an dem Verbindungsweg zwischen Wattmannshagen und Neu Rachow ab. Am Folgetag, dem gestrigen Donnerstag, stellte er dann fest, dass sich sein Fahrzeug nicht mehr am Abstellort befand. Eine Absuche im Nahbereich oder bei Abschleppfirmen verlief ergebnislos. Daher ermittelt die Kriminalpolizei in Teterow nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 25.000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell