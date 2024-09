POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff im Bereich der K-Quadrate in der Mannheimer Innenstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht einen 21-Jährigen Mannheimer mit einer Glasflasche an. Durch einen Schlag mit der Flasche ins Gesicht erlitt der Geschädigte eine Kopfplatzwunde und musste in einem Mannheimer Krankenhaus versorgt ...

