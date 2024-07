LPI-EF: Unfall nach Wildwechsel

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen geriet im Erfurter Ortsteil Mittelhausen ein Quad in das Visier eines Diebs. Der Unbekannte war in eine Garage eingebrochen, in welcher das Fahrzeug abgestellt war. An diesem machte er sich zu schaffen und startete den Motor bevor er mit seiner Beute im Wert von über 10.000 Euro flüchtete. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Freitagvormittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des ...

