Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit Fahrzeug unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntag, den 20.10.2024, gegen 23:30 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt wurde ein 39-jähriger Autofahrer kontrolliert, bei dem Atemalkoholgeruch festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über zwei Promille. Der Fahrer gab zudem an, unter Einfluss von THC zu stehen. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell