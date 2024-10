POL-PDNW: (Haßloch) Präventionstag "Sicher leben"

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 18.10.2024, 21:30 Uhr bis zum 19.10.2024, 09:45 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. ordnungsgemäß geparkte Mercedes A-Klasse. Hiernach setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der A-Klasse entstand ein Schaden an der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf ...

mehr