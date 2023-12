Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Missglückter Fluchtversuch

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.12.2023 sollte ein 47-Jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weil dieser mit defekten Rücklicht die Landstraße von Ichtershausen in Richtung Eischleben befuhr. Der Fahrradfahrer missachtete sämtliche Anhaltesignale und suchte sein Glück in der Flucht über ein angrenzendes Feld. Das Glück des Flüchtenden währte allerdings nicht lange und so stürzte er mit dem Rad auf schlammigen Untergrund. Die nacheilenden Polizeibeamten konnten die unverletzte Person nunmehr problemlos stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,50 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die einhergehende Blutentnahme in einem Krankenhaus angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell