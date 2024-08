Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Dexbacher Kirmes: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht + Brand in Biedenkopf + Polizei sucht Unfallzeugen nach Fluchten in Marburg +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Biedenkopf-Dexbach: Auseinandersetzung vor dem Festzelt

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Nacht vom 17.08.2024 auf den 18.08.2024 vor dem Festzelt der Dexbacher Kirmes bittet die Polizei in Marburg um Mithilfe. Das spätere Opfer, ein 32-Jähriger aus Biedenkopf, besuchte die Kirmesveranstaltung und geriet zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr im Zelt mit einem Mann in Streit, der auch handgreiflich ausgetragen wurde. Die Security schritt ein und begleitete beide Männer aus dem Zelt. Der 32-Jährige ging daraufhin in Richtung Ortsmitte davon. Nach etwa 100 Meter holte ihn der ihm unbekannte Mann ein und der Streit ging erneut los. Letztlich landete der Biedenköpfer auf dem Bauch und der Angreifer saß rittlings auf ihm. Von dort aus griff dieser ihm mit den Fingern in die Augen und rief "Ich mach dich blind". Passanten griffen ein und zogen den Angreifer herunter. Ein Krankenwagen übernahm die Erstversorgung des 32-Jährigen. Er hatte großes Glück - offensichtlich blieben keine Schäden an den Augen zurück.

Der Angreifer war 25 bis 35 Jahre alt, etwa 165 groß, von kräftiger Statur und trug einen dichten Vollbart. Er war mit einer Bluejeans und einem auffällig gemusterten Oberteil bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen:

- Wer hat die Auseinandersetzung der beiden Männer, in etwa 100 Meter Entfernung vom Zelt, beobachtet?

Zudem bitten die Ermittler diejenigen Passanten, die dem Opfer zu Hilfe kamen, sich zu melden.

Hinwiese bitte unter Tel.: (06421) 4060 an die Kriminalpolizei in Marburg.

Biedenkopf: Feuerwehr und Polizei im Einsatz -

Ein Brand an einem Lebensmittelmarkt in der Hospitalstraße rief gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten Holzpaletten in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer - hierzu musste die Hospitalstraße zwischen der Schulstraße und der Straße "Am Frauental" gesperrt werden. Der Polizei wurde eine Person mit einer leichten Rauchgasvergiftung bekannt. Rettungssanitäter übernahmen die Erstversorgung. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe der Sachschäden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Marburg: Opel prallt auf Skoda - Unfallzeugen gesucht -

Am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr prallte der Fahrer eines weißen Opel SUV in der Frankfurter Straße gegen einen geparkten Skoda. Die Polizei sucht Zeugen, die den Zusammenprall beobachteten. Der 75-jährige Fahrer des Opel "Crossland X" touchierte beim Rückwärtsausparken den hinter ihm stehenden schwarzen Skoda "Enyaq". Nach Begutachtung eines möglichen Schadens entschied sich der Marburger zunächst weiterzufahren. Etwas später meldete er den Unfall bei der Polizei, bis dahin war der schwarze Skoda jedoch von der Unfallstelle fortgefahren worden. Das Kennzeichen hatte sich der Unfallfahrer nicht gemerkt. Als der Besitzer des Skoda den Schaden an seinem Wagen bemerkte, erstattete dieser seinerseits Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Nachdem die beiden Sachverhalte zusammengeführt wurden, ermittelt die Marburger Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den 75-Jährigen. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Zusammenprall des weißen Opel "Crossland X" mit dem schwarzen Skoda SUV am 26.08.2024, gegen 12.30 Uhr, in Höhe der Frankfurter Straße 13 beobachteten, sich unter Tel.: (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Unfallflucht im Schenkendorfweg -

Der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei bittet nach einem Zusammenstoß im Schenkendorfweg um Mithilfe. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.00 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 7 ein blauer Renault Clio. Der flüchtige Unfallfahrer prallte gegen die Front des Franzosen und ließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell