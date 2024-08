Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in die Abfahrt - Totalschaden

A63/A61 Albig (ots)

Zu schnell war ein 40-jähriger Fahrer eines PKW am 21.8.2024 gegen 00:25 Uhr am Autobahnkreuz Alzey. Der Mann wollte dort von der A 63 kommend in die Überleitung zur A 61 in Richtung Koblenz fahren. Da der 40-Jährige zu schnell war, kam er aus der Kurve in den Grünstreifen, überfuhr dort eine Richtungstafel, mehrere Leitpfosten und mehrere kleine Bäume. An seinem PKW lösten die Airbags aus und der 40-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

