POL-VDMZ: (Katzen-) Halter gesucht

Wörrstadt (ots) - Am Montag, den 19.08.2024, kam es gegen 17:10 auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen an der AS Hechtsheim-West zu einem Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen. Eine 57-jährige befuhr mit zwei weiteren Insassen den zweiten Fahrstreifen von rechts mit ca. 70 km/h. Aufgrund der Verkehrsdichte musste ein 30-jähriger sein Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Die 57-jährige bemerkt das vor ...

mehr