Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erheblich überladener Kleintransporter auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Einen erheblich überladenen Kleintransporter stoppten Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstag, 21. März 2024, 22:15 Uhr, auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Ein 25-jähriger Mann aus Polen befuhr mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Er wurde auf einem Parkplatz zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle gestoppt, weil der Transporter einen überladenen Eindruck machte. Ein Blick auf die Ladefläche erhärtete den Verdacht. Der Mann transportierte Bäume, die er in Hamburg geladen hatte und an eine Baumschule in Nordrhein-Westfalen liefern wollte. Das Gewicht des Kleintransporters wurde auf einer geeichten Waage im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord ermittelt und zeigte eine Überladung von 133 Prozent an. Die maximale Masse hätte 3.500 Kilogramm betragen dürfen. Die Waage zeigte ein tatsächlich vorwerfbares Gewicht von 8.140 Kilogramm an.

Gefahrenbremsungen oder Ausweichmanöver wären bei so einer Überladung kaum möglich und würden sehr wahrscheinlich zu Verkehrsunfällen führen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den 25-jährigen Fahrer ein. Gegen das Transportunternehmen ist ebenfalls ein Verfahren eingeleitet worden. Für den Transport der Bäume hätten mindestens zwei, eher drei Transporter eingesetzt werden müssen. Der wirtschaftliche Vorteil durch den Einsatz nur eines Fahrzeugs kann abgeschöpft werden.

