Rüsselsheim (ots) - Am Freitag (16.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.45 und 18.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Platanenstraße. Die Einbrecher erbeuteten Geld. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen 17.00 und 22.20 Uhr gewaltsam in ein in Haus in der Richard-Wagner-Straße ein. Dort ließen die ungebetenen Gäste ...

