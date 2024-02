Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (16.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.45 und 18.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Platanenstraße. Die Einbrecher erbeuteten Geld. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen 17.00 und 22.20 Uhr gewaltsam in ein in Haus in der Richard-Wagner-Straße ein. Dort ließen die ungebetenen Gäste unter anderem Geld und Uhren mitgehen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

