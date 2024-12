POL-CLP: Pressmeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfallflucht- Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am 26.11.2024, gegen 06:10h, zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße "Am Ostermoor", 26683 Saterland. Eine 45-jährige Saterländerin befährt die Straße "Am Ostermoor" in Richtung Sedelsberg. Hierbei kommt ihr ein Pkw entgegen welcher teilweise auf ihrer Spur fuhr. Die 45-jährige musste daraufhin ausweichen und kam ins ...

mehr