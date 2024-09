Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Elf Somalier nach unerlaubter Einreise aufgegriffen

Ulrichshorst/ Pasewalk (ots)

Durch einen Bürgerhinweis über das Polizeipräsidium Neubrandenburg konnten am Freitagmittag elf Somalier (14 - 27) in der Ortslage Ulrichshorst auf Usedom durch zwei Streifen der Bundespolizei festgestellt und kontrolliert werden. Unter ihnen befanden sich 5 Jugendliche. Zur Kontrolle konnten keine der Personen einen Pass oder andere aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. In einer ersten Befragung gaben alle Personen an, über die Belarus Route nach Deutschland geschleust worden zu sein. Die Personalienfeststellung sowie die Einreisebefragung erfolgten mittels Dolmetscherin. Die fünf Jugendlichen wurden am 28.09.2024 um 10:30 Uhr dem Jugendamt Vorpommern-Greifswald übergeben. Die Erwachsenen stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an die EAE Stern-Buchholz weitergeleitet.

