POL-BI: Achtung: Weihnachtszeit ist auch Taschendiebzeit

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Diebe machten am Dienstag, 03.12.2024, in der Fußgängerzone Beute. Sie stahlen Portemonnaies aus Rucksäcken und Handtaschen.

Zwischen 13:05 Uhr und 13:47 Uhr verließ eine 70-jährige Bielefelderin ein Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße, Ecke Karl-Eilers-Straße. Sie ging in ein nahegelegenes Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße. Hier stellte sie wenig später fest, dass aus ihrer Umhängetasche die Geldbörse entwendet worden war.

Eine 36-jährige Paderbornerin hielt sich in im 2.Obergeschoss eines Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, Ecke Karl-Eilers-Straße, auf. Zwischen 14:00 Uhr und 14:33 Uhr griff ein unbekannter Dieb dort in ihren Rucksack und entwendete das Portemonnaie samt Inhalt.

Eine 82-Jährige aus Leopodshöhe wechselte zwischen 14:04 Uhr und 16:00 Uhr einige Geschäfte an der Bahnhofstraße, im Bereich der Arndtstraße. Als sie dann in einer Drogerie ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse aus ihrem Rucksack.

Auch am Montag, 02.12.2024, gegen 15:30 Uhr, griffen Taschendiebe unbemerkt in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße - zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße- in den Rucksack einer 43-jährigen Bielefelderin und erbeuteten ihr Portemonnaie.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände und verstauen Sie diese, wenn möglich, verteilt in den verschlossenen Jackeninnentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper und Rucksäcke unter dem Arm.

Tipps finden Sie auch unter Taschendiebstahl: Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs. | Polizei Bielefeld

