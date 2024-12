Polizei Bielefeld

POL-BI: Benefizkonzert in der Rudolf-Oetker-Halle am 10.12.2024 erhält Unterstützung aus Düsseldorf

Bielefeld (ots)

Nicht nur in Bielefeld hat das Konzert unter dem Thema "An Evening in America" von Stadt, Bühnen und Orchester und Polizeipräsidium Interesse geweckt.

Selbst bis in die Landeshauptstadt Düsseldorf sind der Ruf und die klanglichen Qualitäten der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle bekannt geworden, so dass auch Innenminister Herbert Reul an dem Benefizkonzertabend teilnehmen wird.

Neben der Freude auf die musikalischen Highlights in der besinnlichen Adventszeit möchte er mit seinem Besuch auf das wichtige Thema bei der Präventionsarbeit sexualisierter Gewalt gegen Kinder aufmerksam machen.

Herr Innenminister Reul freut sich gemeinsam mit vielen Besuchern auf den zu erwartenden Hörgenuss und einen möglichst hohen Spendenerlös zu Gunsten des Vereins "EigenSinn - Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen e.V."

Herbert Reul blickt mit Freude auf den Abend: "Ich weiß die Qualitäten unseres Landespolizeiorchesters NRW und des Sängers Oliver Schmitt zu schätzen. Das wird ein bunter Abend mit einem umfangreichen Musikprogramm, auf den ich mich sehr freue!"

Wer sich oder anderen Menschen in der Vorweihnachtszeit

am Dienstag, den 10.12.2024 / 18:30 Uhr in der Rudolf-Oetker-Halle

mit einem Musikgenuss eine Freude bereiten möchte:

Tickets sind ab sofort für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Theater- und Konzertkasse (Altstädter Kirchstraße 14, Tel.: 0521 51-5454), unter www.rudolf-oetker-halle.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch an der Abendkasse erhältlich.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Abend zur Berichterstattung zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail unter pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0521/545-3195.

