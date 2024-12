POL-BI: Verkehrspolizisten decken durch verlassenes Auto zahlreiche Verstöße einer Spedition auf

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Ein bisher unbekannter Täter brach am Wochenende, 29.11.2024 bis 02.12.2024, in eine Kindertagesstätte an der Schildescher Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:00 Uhr am Montag stieg der Einbrecher über ein Bürofenster in das Gebäude ein. Offensichtlich entwendete er nichts und flüchtete ohne Beute aus dem Gebäude. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter ...

