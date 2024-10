Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.10.2024: Rücksichtloses Verhalten verursacht Verkehrsunfall

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Nord-Süd-Str., 10.10.2024, 20:25 Uhr

Am Donnerstag, 10.10.2024, gegen 20:25 Uhr, kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Nord-Süd-Str. in Höhe des Altstadtfriedhofes.

Eine 54-jährige Salzgitteranerin befuhr mit ihrem Pkw die "Nord-Süd-Straße" in Richtung "Friedrich-Ebert-Straße". An der folgenden Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die "Windmühlenbergstraße" abzubiegen und befand sich daher auf dem linken der beiden Fahrstreifen.

Sie nahm dabei im Rückspiegel wahr, dass sich ein grauer VW Touran mit hoher Geschwindigkeit näherte und plötzlich nach links über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr fuhr, um sie zu überholen. Dabei musste ein entgegenkommender Bus stark abbremsen und die Fahrerin touchierte mit ihrem Auto, beim plötzlichen Wiedereinscheren, den überholten PKW. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Durch Beamte der Polizei Salzgitter-Bad konnte die Verursacherin an der Halteranschrift angetroffen werden. Es wurden Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Gesucht wird der Fahrzeugführer des Busses, welcher zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung der Kreuzung "Am Pfingstanger" fuhr und stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Touran zu verhindern.

Zeugen werden zudem gebeten, sich unter 05341/825-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell