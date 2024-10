Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.10.2024: Unfall auf der B1 bei Cremlingen

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, B1/K156, 13.10.2024, 16:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist es bei Cremlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Eine 55-jährige Helmstedterin befuhr mit ihrem Pkw die B1 in Richtung Abbenrode, als plötzlich ein 68-Jähriger mit seinem Auto an der Einmündung K 156 von rechts auf die B1 einbog und ihr die Vorfahrt nahm. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Autos miteinander. Alle Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

