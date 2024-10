Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.10.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede: Weiterer Einbruch im KGV

Verkehrsunfall SZ-Thiede

Salzgitter Lebenstedt/ -Thiede (ots)

Weiterer bekannt gewordener Einbruchdiebstahl im Kleingärtnerverein Marienbruch e.V.

38226 Salzgitter/Lebenstedt, Neißestraße 200, Tatzeitraum 09.10.2024, 20:00 Uhr bis 12.10.2024, 12:00 Uhr

In dem o.g. Zeitraum drang der oder die bislang unbekannte/n Täter zunächst durch Aufhebeln in einen auf der Parzelle befindlichen Geräteschuppen ein. Im Weiteren versucht der/ die Täter durch eine Rückwärtig gelegene und gesondert mit Metallstäben gesicherte Fensterscheibe in die ebenfalls auf der Parzelle befindliche Laube einzudringen. Dabei werden die Metallverankerungen aus der Halterung gerissen. Der Zugang durch das besagte Fenster misslingt aus unbekannten Gründen, sodass ein anderes größeres Fenster der Laube zerschlagen wird, wodurch ein Einstieg stattfindet.

Die Gartenlaube sowie der Geräteschuppen wurden anschließend nach Diebesgut durchsucht. Es wurden Kabel sowie eine elektrische Heckenschere entwendet.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass während der Tatausführung durch den/die Täter ein Hund mitgeführt wurde.

Es wurden Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen sowie Straßenpoller und Straßenschild 38239 Salzgitter/ Thiede, Frankfurter Straße 87 Verkehrsunfallzeitpunkt: 12.10.2024 - 11:49 Uhr

Die 73-jährige Autofahrerin befuhr die Frankfurter Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 87 stand der verkehrsbedingt wartende 53-jährige Autofahrer. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit dem wartenden Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stieß die 73-jährige Autofahrerin mit einem rechtsseitig auf der Grünfläche befindlichen Stein zusammen, streifte zwei Poller und ein Verkehrsschild und kam dann auf dem Fußweg neben der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 93 zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

