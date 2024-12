Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg/Vechta - Wie schütze ich mein Fahrrad richtig?

Cloppenburg/Vechta (ots)

Eine Frage, die sich derzeit sicher einige Bürgerinnen und Bürger in beiden Landkreisen fragen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt in der Regel auch die Zahl der Diebstähle von hochwertigen Pedelecs/Fahrrädern und E-Bikes. Derzeit stellen auch die Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern einen lukrativen Ort für Diebstähle dar. Viele Besucherinnen und Besucher nutzen eher das Zweirad. Kriminalhauptkommissar Andreas Bonk, Sachbearbeiter Kriminalprävention in der PI Cloppenburg/Vechta, äußert sich besorgt: "Wir haben in den vergangenen Wochen vielfach über die verschiedenen Möglichkeiten berichtet, wie man sein Fahrrad/Pedelec und E-Bike schützen kann. Unsere Termine im August in Vechta, Lohne und Cloppenburg wurden seitens der Bürgerinnen und Bürger positiv aufgenommen und waren gut besucht. Dennoch scheinen die Fallzahlen nicht zu sinken."

Am 04. April startete eine Landesweite Kampagne in Niedersachsen - "Protect your Bike", denn Diebstahlschutz bleibt weiterhin ein wichtiges Thema! Hier wurden unter anderem Möglichkeiten beschrieben, wie man sein Eigentum schützen kann.

Schon einfache Mittel können dabei helfen. Generell sollten Sie immer hochwertige Schlösser mit massiven Schließsystemen verwenden. "Masse schafft dabei Widerstand", ein Tipp den Polizeioberkommissar Ingo Buß, Sachbearbeiter Prävention im PK Vechta mit auf den Weg gibt. "Je länger ein Täter braucht, um ein Schloss zu überwinden, desto eher lässt er von der Tat ab. Die meisten Täter haben zudem meist nur wenige Tatwerkzeuge dabei und sind nicht auf verschiedene Schließsysteme spezialisiert." Die Empfehlung der Polizei ist daher ganz klar, Zweiräder sollten mit verschiedenen Schlössern gesichert werden. Als Richtwert für die Anschaffung einer passenden Fahrradsicherung hat man lange Zeit die 10% Regel angenommen. 10% des Anschaffungspreises sollten in den Diebstahlschutz investiert werden. Bei den heutigen Preisen der Zweiräder erscheint dies jedoch nicht mehr ganz zeitgemäß. Bei der Anschaffung sollte man daher auf entsprechende Prüfsiegel der Fahrradschlösser achten. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, sein Zweirad eher an gut beleuchteten und frequentierten Orten abzustellen und zu sichern.

Sollten sie verdächtige Beobachtungen machen, dann wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihre örtliche Polizei. Auffällig sein könnten zum Beispiel Personen, die hochwertige (verschlossene) Fahrräder tragen. Aber auch ortsfremde Fahrzeuge, welche in Wohngebieten umherfahren. Vor allem dann, wenn es sich um größere Fahrzeuge mit Ladefläche handelt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Tipps noch einmal zusammengefasst:

- Nutzen Sie verschiedene Arten hochwertiger Schlösser mit massiven Schließsystemen. - Sichern Sie abnehmbare Bau- und Bedienteile. - Schließen Sie das Zweirad nicht nur ab, sondern insbesondere an einen geeigneten festen Gegenstand an. - Akustische Alarmsysteme können Täter vertreiben. - Versehen Sie ihre Fahrräder mit einem GPS-Sender. - Hochwertige Zweiräder können grundsätzlich überall entwendet werden, auch im privaten Bereich. Wählen Sie daher möglichst sichere, kameraüberwachte Abstellmöglichkeiten und schließen Sie ihre Zweiräder auch zu Hause ab.

Wenn ihr Zweirad entwendet worden ist, benötigt die Polizei einige Daten. Diese finden Sie in Ihrem Fahrradpass. Daher gilt:

- Nutzen Sie den Fahrradpass und bewahren Sie diesen sicher auf. - Lassen Sie sich schon beim Kauf die korrekte Fahrradrahmennummer/Individualnummer zeigen und dokumentieren Sie diese gemeinsam mit dem Händler.

Weitere Informationen rund um den Diebstahlschutz von Zweirädern finden Sie auch hier:

