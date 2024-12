Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 06., Dezember 2024 15:00 Uhr bis Sonntag, 08. Dezember 2024 12:00 Uhr besprühten derzeit unbekannte Täter ein Schulgebäude in Dr.-Niemann-Straße mit grüner Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, gegen 13:53 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die Jägerstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße die Garreler Straße in Richtung Schäferstraße zu queren. Hierbei übersah er den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Friesoythe, welche die Garreler Straße in Richtung Bösel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Pkw mit dem Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Bösel kollidierten, welcher in der Schäferstraße verkehrsbedient wartete. Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige Böseler, die 23-Jährige Friesoytherin und der 42-Jährige Böseler leicht verletzt. Die zwei Mitfahrer des 42-Jährigen (eine 35-jähirge Frau aus Bösel und ein 2-jähriges Kind) blieben unverletzt. Der Schaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell