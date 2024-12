Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 06. Dezember 2024 17:00 Uhr bis Sonntag, 08. Dezember 20:15 Uhr verschafften sich unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße. Hier entwendeten sie unter anderem persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, gegen 03:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Kontrolle wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese wies einen Wert von 0,84 Promille aus. Ich wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, gegen 10:12 Uhr befuhr ein 25-jähirger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die Straße Hansawinkel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv hinsichtlich THC, Amphetamin und Metamphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 08. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 24-jährigen Frau aus Dinklage. Diese hatte ihren Pkw, einen Daimler Sprinter, in der Brinkstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell