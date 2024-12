Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - vers. Einbruch in Kiosk Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag. 09. Dezember 2024, gegen 02:45 Uhr gewaltsam in einen Kiosk im Kessener Weg einzudringen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Cloppenburg - vers. Einbruch in Einzelhandelsgeschäft Am Montag, 09. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 21:00 ...

